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حماس: المجاعة التي يفرضها الاحتلال على قطاع غزة تمثل جريمة متعمدة ضد الإنسانية

Lebanon 24
18-07-2025 | 06:23
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