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"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية بالقرب من مزارعي التبغ في بلدة رامية

Lebanon 24
18-07-2025 | 07:04
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