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أبي المنى: قلق الأقلية يحتاج إلى عدالة الأكثرية ونحمل الدولة السورية مسؤولية معالجة ما وصلت إليه الأمور من انفلات

Lebanon 24
18-07-2025 | 10:06
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