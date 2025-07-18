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جنبلاط: نحن في بداية مشكل طويل وبداية "فرز" طائفي وأتمنى على أهل الجبل ألّا يشوهوا صورة سلطان باشا الأطرش

Lebanon 24
18-07-2025 | 10:26
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