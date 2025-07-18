أبو عبيدة: عرضنا مرارا خلال الأشهر الأخيرة عقد صفقة شاملة نسلم فيها كل أسرى العدو دفعة واحدة لكن مجرم الحرب نتنياهو ووزراءه رفضوا هذا العرض

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