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أبو عبيدة: عرضنا مرارا خلال الأشهر الأخيرة عقد صفقة شاملة نسلم فيها كل أسرى العدو دفعة واحدة لكن مجرم الحرب نتنياهو ووزراءه رفضوا هذا العرض

Lebanon 24
18-07-2025 | 11:17
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