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المنظمة الدولية للهجرة: نزوح نحو 80 ألف شخص إثر أعمال العنف في جنوب سوريا

Lebanon 24
18-07-2025 | 12:08
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