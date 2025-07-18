القناة 12 عن مصدر إسرائيلي: إذا استمرت وتيرة المحادثات بالوتيرة الحالية وإذا ردت حماس بشكل إيجابي على العرض الجديد فسيكون التوصل إلى اتفاق ممكنا

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