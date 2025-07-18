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كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: استهدفنا مقر قيادة وسيطرة للعدو في كيبوتس "زكيم" برشقة صاروخية ردا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا

Lebanon 24
18-07-2025 | 12:28
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