الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: اخترنا هذا اليوم لتأبين القائد الشهيد علي عبد المنعم كركي "الحاج أبو الفضل" لأنه استشهد مع السيد حسن نصرالله في 27 أيلول

Lebanon 24