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قاسم: تصدى "أبو الفضل" للاجتياح الإسرائيلي سنة 1982 في معركة خلدة وأصيب إصابة بالغة

Lebanon 24
18-07-2025 | 13:39
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