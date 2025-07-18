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قاسم: القائد الشهيد تولى المسؤولية العسكرية لمنطقة الجنوب حتى 1996 وخطط وقاد العديد من العمليات حتى تحرير 2000

Lebanon 24
18-07-2025 | 13:41
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