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قاسم: القائد الشهيد كان دوره بارزاً في صد العدوان في 1993 و1996 و2006 وبعد تحرير 2000 تسلم مؤسسة الجرحى لسنتين

Lebanon 24
18-07-2025 | 13:42
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