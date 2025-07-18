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قاسم: يريدون منع أيّ تحرّك يُمكن أن يكون فيه مقاومة لتوسع "إسرائيل" في المنطقة وضرب كل ما يمكن أن يُشكّل خطراً عليها

Lebanon 24
18-07-2025 | 14:00
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