قاسم: لماذا قصفت "إسرائيل" إيران تحت عنوان وجود نووي؟ مع أنّ كل المفتشين أثبتوا أنّه سلمي فهي تريد القضاء على إيران لكن طهران استطاعت أن تنتصر

Lebanon 24