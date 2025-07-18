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قاسم: نحن كحركة أمل وحزب الله نشعر أننا أمام تهديد وجودي للمقاومة ولبيئتها وللبنان وكل الطوائف فيه

Lebanon 24
18-07-2025 | 14:03
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