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سلام: ليس صحيحاً أن المطلوب من "حزب الله" تسليم سلاحه لإسرائيل والحقيقة أن كل السلاح يجب أن يعود إلى الدولة اللبنانية حصراً

Lebanon 24
18-07-2025 | 15:05
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