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سلام: لولا سلاح المقاومة بكل أطيافها في لبنان لاسيما "حزب الله" ما كان الجنوب ليتحرر عام 2000

Lebanon 24
18-07-2025 | 15:17
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