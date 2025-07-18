رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عشاء هيئة قضاء بعبدا في "التيار": بعبدا رمز الشرعية اللبنانية وهي مقر القرار اللبناني الحر الذي كان أول من نطق به العماد ميشال عون

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