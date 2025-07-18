باسيل: خالفوا قانون وزارة الخارجية الذي يسمح لفئة ثانية ان يبقى أحد أكثر من ٧ سنين في الخارج ويتكلمون عن الاصلاح والمعايير وكل احد قريب لهم وضعوه في أفضل الأماكن

Lebanon 24