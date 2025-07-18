باسيل: هل يمكنكم أن تقولوا لي ماذا لدى الحكومة من خطط؟ أين الخطط الاقتصادية والسياحية وترشيد الإنفاق واين الرؤية لأي قطاع في الدولة؟ سنبقى إيجابيين لكن مسارهم واضح

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