Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: قالوا ان هناك تسونامي في الإنتخابات البلدية فأين شعرتم به في اتحادات بعبدا في حين أن التيار أثبت حضوره في بعبدا وكل المناطق

Lebanon 24
18-07-2025 | 16:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الانتخابات البلدية...أين أخطأ "التيار" وأين أصابت "القوات"؟
lebanon 24
19/07/2025 00:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: في جزين والجنوب اظهر التيار مجدداً حضوره وقوّته على مستوى البلديات والرؤساء والأعضاء والمخاتير
lebanon 24
19/07/2025 00:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جبران باسيل: قلنا سابقاً إننا خضعنا لخيارات الناس في الانتخابات البلدية التي طابعها عائلي أكثر أما انتخابات الاتحادات فالمعيار السياسي أكبر بكثير فيها وباكورتها اليوم فوزنا اليوم باتحاد بلديات المتن
lebanon 24
19/07/2025 00:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: فوزنا باتحاد المتن إنجاز سياسي والتيار حاضر بقوة في الجنوب وجزين
lebanon 24
19/07/2025 00:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:33 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:14 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:13 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:11 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:33 | 2025-07-18
17:15 | 2025-07-18
17:14 | 2025-07-18
17:13 | 2025-07-18
17:11 | 2025-07-18
17:11 | 2025-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24