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السفير الأميركي لدى تركيا: إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار

Lebanon 24
18-07-2025 | 18:24
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