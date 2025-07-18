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الإخبارية السورية: الأمن الداخلي يمنع دخول أي أرتال مسلحة باتجاه مدينة السويداء عبر طريقي دمشق ودرعا

Lebanon 24
18-07-2025 | 18:37
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