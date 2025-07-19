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هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يعيد جميع الدروز الإسرائيليين الذين عبروا الحدود مع سوريا إلى إسرائيل

Lebanon 24
19-07-2025 | 01:34
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