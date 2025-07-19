Advertisement

أخبار عاجلة

السفير الإيراني لدى روسيا: استئناف المفاوضات مع أميركا يتطلب التزاما واضحا منها ورفعا للعقوبات

Lebanon 24
19-07-2025 | 03:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سفير ايران لدى الأمم المتحدة: الظروف غير مناسبة حاليا لاستئناف المفاوضات مع أميركا
lebanon 24
19/07/2025 13:02:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان الإيراني: لا ينبغي استئناف المفاوضات مع أميركا قبل وضع شروط مسبقة
lebanon 24
19/07/2025 13:02:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث هاتفيا مع غروسي آخر تطورات المفاوضات النووية ورفع العقوبات
lebanon 24
19/07/2025 13:02:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير روسيا لدى واشنطن: جولة المحادثات المقبلة مع أميركا ستعقد في موسكو
lebanon 24
19/07/2025 13:02:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:56 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:19 | 2025-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:56 | 2025-07-19
05:49 | 2025-07-19
05:48 | 2025-07-19
05:39 | 2025-07-19
05:39 | 2025-07-19
05:30 | 2025-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24