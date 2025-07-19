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باسيل خلال مؤتمر العمل البلدي والاختياري: لم نعتبر الاستحقاق بمثابة معركة تحدي سياسي لكن واجهونا بأنهم يريدون القيام بتسونامي ضدنا وهذا ما لم يحصل فحضور التيار كان واضحا

Lebanon 24
19-07-2025 | 05:30
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