باسيل خلال مؤتمر العمل البلدي والاختياري: لم نعتبر الاستحقاق بمثابة معركة تحدي سياسي لكن واجهونا بأنهم يريدون القيام بتسونامي ضدنا وهذا ما لم يحصل فحضور التيار كان واضحا

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