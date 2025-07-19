Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء السوداني: خلال 6 أشهر سيعاد تأهيل مدينة الخرطوم وستعود الحكومة تدريجيا

Lebanon 24
19-07-2025 | 07:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سانا: إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف نحو 6 أشهر
lebanon 24
19/07/2025 15:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: سيعاد فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً
lebanon 24
19/07/2025 15:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس عون هنأ الحكومة بعد نيلها الثقة يوم أمس وتطرّق إلى الإنجازات التي حققتها خلال 6 أشهر وإلى الإصلاحات التي أنجزتها
lebanon 24
19/07/2025 15:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة السوري للعربية: سنعمل على إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق
lebanon 24
19/07/2025 15:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:53 | 2025-07-19
07:40 | 2025-07-19
07:38 | 2025-07-19
07:29 | 2025-07-19
07:23 | 2025-07-19
07:22 | 2025-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24