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القسام: استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 بعبوة أرضية شديدة الانفجار في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
19-07-2025 | 09:25
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