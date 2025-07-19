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وزير الإعلام السوري: نعمل جاهدين على افتتاح معابر إنسانية بين درعا والسويداء
Lebanon 24
19-07-2025
|
12:16
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