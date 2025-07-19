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سلام خلال افتتاح مهرجانات الارز: فرحون لوجودنا في الأرز وإن شاء الله إذا استمرّينا على الطريق الذي نسير به فسنظل نحتفل وننظّم مهرجانات

Lebanon 24
19-07-2025 | 14:18
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