Advertisement

أخبار عاجلة

سانا عن وزير الطوارئ السوري: اشتباكات المجموعات الخارجة عن القانون تمنع الوصول لكل المناطق المتضررة

Lebanon 24
19-07-2025 | 15:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع السورية: المجموعات الخارجة عن القانون تحاول الهرب من المواجهة عبر الانسحاب إلى وسط السويداء
lebanon 24
20/07/2025 08:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام السوري: سيتم تنفيذ اتفاق السويداء على مراحل وسيتم العمل على تأمين المحتجزين في مناطق المجموعات الخارجة عن القانون
lebanon 24
20/07/2025 08:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا": سقوط قتلى من الجيش السوري أثناء انتشارهم في السويداء بعد استهدافهم من قبل "مجموعات خارجة عن القانون"
lebanon 24
20/07/2025 08:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: تمكنّا من طرد المجموعات الخارجة عن القانون من مركز مدينة السويداء وإعادة مظاهر الاستقرار للمدينة
lebanon 24
20/07/2025 08:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:56 | 2025-07-20
00:40 | 2025-07-20
00:35 | 2025-07-20
00:34 | 2025-07-20
00:14 | 2025-07-20
00:10 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24