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إعلام إسرائيلي: نحو 2000 درزي في إسرائيل بينهم جنود من الجيش أعلنوا عزمهم القتال في سوريا إذا لم تتوقف الهجمات ضد الدروز

Lebanon 24
20-07-2025 | 00:14
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