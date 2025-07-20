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صحة غزة: من المقرر إدخال 3 شاحنات اليوم عبر منظمة الصحة العالمية تحمل أدوية ومستلزمات طبية فقط إلى مستشفيات قطاع غزة

Lebanon 24
20-07-2025 | 02:18
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