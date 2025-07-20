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القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 18 مسيّرة روسية من بين 57 هاجمت مناطق أوكرانية خلال الليلة الماضية
Lebanon 24
20-07-2025
|
02:44
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