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إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من وحدة المظليين متأثرا بجروحه بعد محاولته الانتحار الأسبوع الماضي
Lebanon 24
20-07-2025
|
06:04
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