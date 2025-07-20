Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: نطالب بتحقيق دولي عاجل في آلية توزيع المساعدات الأميركية الإسرائيلية التي تحولت لأداة قتل للمدنيين

Lebanon 24
20-07-2025 | 07:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب الإعلام في الأونروا: آلية توزيع المساعدات في غزة تحولت إلى موت محقق
lebanon 24
20/07/2025 17:05:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي: حماس اشترطت إعادة تنظيم آلية توزيع المساعدات في غزة
lebanon 24
20/07/2025 17:05:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ندعو لفتح تحقيق دولي عاجل بالانتهاكات الخطيرة التي تجري بحق منتظري المساعدات
lebanon 24
20/07/2025 17:05:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب الأطباء بغزة للتلفزيون العربي: الاحتلال يتعمد قتل المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات
lebanon 24
20/07/2025 17:05:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:57 | 2025-07-20
09:53 | 2025-07-20
09:32 | 2025-07-20
09:32 | 2025-07-20
09:29 | 2025-07-20
09:26 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24