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أكسيوس عن مسؤول أميركي: إسرائيل لا ينبغي أن تقرر ما إذا كانت الحكومة السورية قادرة على ممارسة سيادتها

Lebanon 24
20-07-2025 | 08:43
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