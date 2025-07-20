مفتي سلطنة عمان: نتابع بكل أسف وألم مأساة غزة العزيزة من الحصار الخانق المضروب عليها ظلما ونناشد الدول الإسلامية والعربية أن يهبوا عاجلا إلى مناصرة إخوانهم في قطاع غزة فهذا حق للإنسانية كلها

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