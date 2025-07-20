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مفتي سلطنة عمان: نتابع بكل أسف وألم مأساة غزة العزيزة من الحصار الخانق المضروب عليها ظلما ونناشد الدول الإسلامية والعربية أن يهبوا عاجلا إلى مناصرة إخوانهم في قطاع غزة فهذا حق للإنسانية كلها

Lebanon 24
20-07-2025 | 10:41
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