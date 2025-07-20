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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إنجازات جنودنا في الميدان بغزة تدفع نحو القضاء على حماس واحتمال التوصل إلى صفقة تبادل

Lebanon 24
20-07-2025 | 11:22
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