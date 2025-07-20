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وزير الخارجية المصري: الرؤية المصرية تقوم على أن تتولى لجنة غير فصائلية إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر بعد وقف إطلاق النار

Lebanon 24
20-07-2025 | 11:24
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