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فوكس نيوز عن مسؤول إسرائيلي: تجري حاليا مناقشة إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة مع 3 دول إقليمية

Lebanon 24
20-07-2025 | 11:37
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