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المتحدث باسم مستشفى الأقصى: ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدولية للتدخل العاجل لتأمين الوقود

Lebanon 24
20-07-2025 | 12:28
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