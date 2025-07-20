Advertisement

أخبار عاجلة

معاريف عن استطلاع للرأي: 66% فقدوا الأمل بمستقبل إسرائيل

Lebanon 24
20-07-2025 | 12:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معاريف عن استطلاع للرأي: 73% يعتقدون أن على الحكومة إنهاء الحرب في غزة واستعادة جميع الرهائن
lebanon 24
20/07/2025 23:58:19 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف: إسرائيل فقدت صبرها تجاه إيران
lebanon 24
20/07/2025 23:58:19 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن استطلاع رأي: 53% من الإسرائيليين يعارضون مشاركة السلطة الفلسطينية في أي تسوية مستقبلية في غزة
lebanon 24
20/07/2025 23:58:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سي بي إس عن مسؤولين في ولاية تكساس: ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات إلى 66
lebanon 24
20/07/2025 23:58:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:54 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:51 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2025-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:54 | 2025-07-20
16:52 | 2025-07-20
16:51 | 2025-07-20
16:39 | 2025-07-20
16:31 | 2025-07-20
16:30 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24