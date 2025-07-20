معلومات الجديد: اللجنة الرئاسة الثلاثية اجتمعت في قصر بعبدا مساء الاحد لوضع اللمسات النهائية على الملاحظات اللبنانية قبل تسليمها لبراك والموفد الأميركي سيتسلم الرد من الرئيس عون

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