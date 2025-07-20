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سانا عن وزيرة الشؤون الاجتماعية: دخول جزء من مساعدات إغاثية عاجلة للسويداء

Lebanon 24
20-07-2025 | 15:01
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