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إعلام إيراني: طهران توافق على عقد محادثات مع الترويكا الأوروبية في إسطنبول الجمعة المقبلة

Lebanon 24
20-07-2025 | 16:51
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