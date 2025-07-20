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قائد الأمن الداخلي في السويداء: الحكومة السورية تبذل جهوداً حثيثة لوقف التصعيد
Lebanon 24
20-07-2025
|
17:44
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