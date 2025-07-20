برنامج الأغذية العالمي: جنود الجيش الإسرائيلي فتحوا النار على الفلسطينيين خلال تجمعّهم للحصول على المساعدات في شمال غزة ما أدّى لإرتقاء وإصابة عدد كبير من الجوعى

Lebanon 24