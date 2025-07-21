Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": الدوي الذي سُمع شرق بعلبك مصدره تفجيرات لمخلفات العدوان الإسرائيلي في الطيبة ولا يوجد اي عدوان

Lebanon 24
21-07-2025 | 01:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": دوي صوت شرق بعلبك ناتج عن تفجير الجيش مخلفات من الحرب
lebanon 24
21/07/2025 11:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش و"اليونيفيل" يعملان على رفع الردم وسحب عبوات من مخلفات العدوان الإسرائيلي في المنطقة الواقعة بين بلدتيّ الطيبة والعديسة
lebanon 24
21/07/2025 11:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على احراش بلدة ياطر ولا يوجد اي اصابات
lebanon 24
21/07/2025 11:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش سيقوم بعد قليل بتفجير ذخائر من مخلفات العدوان في بلدة دير سريان
lebanon 24
21/07/2025 11:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:28 | 2025-07-21
04:28 | 2025-07-21
04:15 | 2025-07-21
04:14 | 2025-07-21
04:14 | 2025-07-21
04:13 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24