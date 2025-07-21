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معلومات mtv: برّاك سيلتقي اليوم البطريرك الراعي والمطران عودة وقائد الجيش ووليد جنبلاط كما سيلتقي عددًا من النواب خلال عشاء في السفارة الأميركية

Lebanon 24
21-07-2025 | 02:08
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